The Voice All Stars – Anthony Touma chante "Si seulement je pouvais lui manquer" de Calogero (Cross Battles)

Pour cette nouvelle cross Battle, Mika a souhaité présenter Anthony Touma, devenu star incontournable au Liban. Pour l’occasion, celui-ci a décidé d’interpréter un titre en français. Celui de Calogero : « Si seulement je pouvais lui manquer ». Une mise à nu, épurée, pour renouer le contact avec le public français. Face à lui, Louise Combier, de la Team Zazie avec un autre titre en français : « Et si tu n’existais pas » de Joe Dassin. Qui réussira à tirer son épingle du jeu ? . Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.