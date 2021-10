The Voice All Stars – Antoine chante "Happier than ever" de Billie Eilish (Demi-finale)

Ah Antoine ! Depuis la saison 5 de The Voice, on adore le garçon. Dingue, exubérant mais tellement attachant, il a réussi à éliminer Yoann Launay, lors de sa battle, il y a 15 jours à peine. Ce soir, il a décidé d’interpréter un titre de Billie Eilish ; « Happier than ever ». Un titre chill, mais pas sûr que notre talent n’y rajoute pas quelques grammes de piment. - Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.