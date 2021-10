The Voice All Stars – Antoine chante "Machistador" de M (Cross Battles)

Antoine ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Antoine est électrique. Antoine est sensuel. Antoine est barré et sa présence scénique est indéniable. Je sais ce que vous allez dire : « ils ont complétement craqué ». Et bien détrompez-vous ! Ce n’est pas moi qui le dit, mais son coach, Patrick Fiori. Si, si ! Alors quand pour son duel, face à Yoann Launay de la Team Zazie, Antoine attaque avec le titre de M « Machistador », on sait que l’on est parti pour un super show. Et on n’est pas déçu ! - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.