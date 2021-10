The Voice All Stars – Antony Trice chante "Before you go" de Lewis Capaldi (Cross Battles)

Pour cette nouvelle cross Battle, Jenifer a décidé d’opposer Antony Trice, un talent de la saison 9 à un autre talent de la saison 9 Terence, de la Team Mika. Pour ce duel Antony Trice a placé la barre haut avec un titre de Lewis Capaldi « Before you go ». Des notes périlleuses, une rythmique difficile et une respiration que notre talent a du mal à trouver. Réussira-t-il ce soir ce challenge ? - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.