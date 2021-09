The Voice All Stars – Antony Trice chante "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman

Il a été une des révélations de The Voice saison 9. Sa prestation, durant les Auditions à l’Aveugle, avait bouleversé les coachs et sa reprise du titre de Christophe Maé : « Casting » a été vue plus de 10 millions de fois sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, Antony Trice a 25 ans. Il a trouvé son public et, pour le remercier, il a accepté de participer à cette saison anniversaire de The Voice All Stars. Ce soir, il interprète un titre de Jean-Jacques Goldman : « Puisque tu pars » - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1