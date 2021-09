The Voice All Stars – Atef chante "Ils s’aiment" de Daniel Lavoie

En savoir plus sur Patrick Fiori

Atef est un talent atypique qui nous vient tout droit de la 1ère saison de The Voice. Dans l’équipe de Garou, il a continué l’aventure jusqu’en demi-finale. Dès les auditions à l’aveugle, Louis Bertignac déclarait avoir pris la claque de sa vie. Le coach l’a même convié après l’émission The Voice à travailler à l’élaboration de ses albums. Les Français quant à eux, n’ont pas oublié sa voix envoutante et sa bonhomie, et continue de le reconnaître dans la rue aujourd’hui ! Sur la scène de The Voice All Stars, Atef interprète « Ils s’aiment » de Daniel Balavoine - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.