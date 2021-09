The Voice All Stars du 11 septembre 2021 - Late Show 1 (Audition à l'aveugle)

Zazie, Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Prêt pour le premier "Late Show" de la saison exceptionnelle de The Voice All Stars, Un "Late Show" placé sous le signe des retrouvailles entre Nikos et les cinq coachs : Florent Pagny, Jenifer, Mika, Zazie et Patrick Fiori. Mais aussi les premiers talents : Louis Delort, Flo Malley, Amalya, Ah.Ly, MB14, Anne Sila, Luc Arbogast, Demi Mondaine, ou encore Emmy Lyiana ! Sans oublier des bêtisiers et le meilleur de ces 10 années avec les plus grosses séquences d'humour, d'émotion, les moments les plus marquants du programme, des voix qui nous sont venues des 4 coins du monde...