The Voice All Stars – Battista Acquaviva chante "Prituri" (Chant bulgare)

En interprétant le chant traditionnel « Psaume de David » lors de son audition à l’aveugle de The Voice 4, sa prestation a fait le tour du monde. Et lors de la 4ème saison de The Voice, Battista Acquaviva s’est hissée jusqu’en demi-finale. Spécialiste des musiques du monde, notre chanteuse corse compte bien surprendre à nouveau le public grâce à son univers rempli originalité. Pour The Voice All Stars, Battista Acquaviva choisit d’interpréter « Prituri », un chant traditionnel bulgare. Va-t-elle réitérer l’exploit de la première fois ? - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.