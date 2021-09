The Voice All Stars - Bruno Berberes, le dénicheur de talents

Pour fêter les dix ans de The Voice, on a décidé de vous faire un super cadeau en vous plongeant dans les secrets du casting de votre émission préférée. Il s'appelle Bruno Berberes. Son nom vous est peut-être étranger. Pourtant, depuis 10 ans, Bruno Berberes est le Directeur de Casting emblématique de "The Voice" et de "The Voice Kids", l’homme qui se cache derrière tous les talents depuis la création de l’émission. On lui doit la découverte de Louane, Claudio Cappeo, Amir, les Fréro Delavega ou encore Kendji Girac. De ces rencontres, Bruno Berberes garde des souvenirs et des amitiés très fortes. Pour ce nouveau document exceptionnel, il nous emmène, à travers la France et la Francophonie à la recherche des futurs talents. Un véritable road-movie qui nous emmène... Jusqu'au camping. The Voice All Stars, tous les samedis à partir du 11 septembre 2021 à 21h05 . retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1