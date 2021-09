The Voice All Stars – Cassidy chante "Calling you" de Jevetta Steele

Cassidy, Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

C’était il y a 4 ans sur la scène de The Voice Kids, Cassidy avait 14 ans et tremblait à l’idée de monter sur scène. Patrick Fiori s’était retourné et ensemble, ils avaient fait un sacré bout de chemin. Elle revient aujourd’hui avec l’intime espoir qu’il la reconnaisse. Ce soir, elle interprète le titre du film Bagdad Café : « Calling You » de Jevetta Steele. Patrick Fiori se retournera-t-il une nouvelle fois ? Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1