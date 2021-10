The Voice All Stars – Charlie chante "Habits" (Stay High) de Tove Lo (Cross Battles)

Cross battle de haut vol entre Charlie de l'équipe Jenifer et MB14 de l'équipe Pagny. Charlie est une artiste intelligente. Une aisance impressionnante pour une jeune femme de 20 ans. Ses atouts : sa fraicheur, son innocence. Amir et Jenifer sont sous le charme. Avec un conseil avisé : « Entrer tout d suite dans la chanson et séduire les spectateurs, les seuls juges ce soir ». Charlie a décidé d'interpréter un titre de Tove Lo « Stay high » (Stay high) – Une chanson qui colle parfaitement à son timbre de voix - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021.