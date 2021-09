The Voice All Stars – Charlie chante "Trop beau" de Lomepal

Charlie est aujourd’hui une jeune femme de 20 ans que l’on a découvert la première édition de The Voice Kids. Elle prend confiance en elle grâce à l’émission et s’affirme en tant qu’artiste. Comédienne à ses heures perdues (Balthazar, Section de recherches, Camping Paradis…), Charlie aimerait revenir à ses premières amours : le chant et la scène. Pour son retour All Stars, elle choisit d’interpréter « Trop beau » de Lomepal. - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.