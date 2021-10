The Voice All Stars – Clara Luciani chante "Respire encore" (Finale)

Clara Luciani est sur le plateau de The Voice ce soir pour accompagner Amalya sur son titre « La grenade ». Elle en profite pour nous présenter son nouveau single « Respire encore » de l’album « Cœur ». Sur un air disco et libérateur, Clara Luciani enflamme la scène et espère nous faire bouger ! - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.