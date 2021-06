Zazie, Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

A la rentrée, TF1 va diffuser une édition spéciale pour fêter les 10 ans de « THE VOICE » avec, pour la première fois dans le monde, une édition 100% All Stars. A l’occasion de cette saison inédite, les plus belles voix qui ont marqué l’histoire du programme, que ce soit dans « THE VOICE » ou « THE VOICE KIDS », vont revenir fouler la scène et repasser une audition à l’aveugle avec un niveau de compétition hors du commun.