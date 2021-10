The Voice All Stars – Demi-Mondaine chante "Bang Bang" de Nancy Sinatra (Cross Battles)

En savoir plus sur B.Demi-Mondaine

« Ca va faire des étincelles » Zazie trépigne d’impatience à l’annonce de ce nouveau duel. Demi-Mondaine face à Noé (team Mika). Il faut bien trois talents pour faire face à celle qui avait marqué la saison 7. Une version différente de l’originale, un brin plus sauvage (pas très étonnant), une fissure avec cette version de « Bang Bang » de Nancy Sinatra – Place au Show Demi-Mondaine. Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.