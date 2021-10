The Voice All Stars – Demi Mondaine chante "Mon Dieu" d’Edith Piaf (Demi-finale)

Béatrice alias Demi-Mondaine est une valeur sure de la Team Zazie. Reine de la scène underground parisienne, elle détonne mais les fans de The Voice l’adorent. Ce soir, elle é décidé d’interpréter un titre d‘Edith Piaf : « Mon Dieu». Un titre que le talent de la Team Zazie va forcément déstructurer. On a hâte - Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.