The Voice All Stars – Dominique Magloire chante "Avant de nous dire Adieu" de Jeane Manson (Cross Battles)

Zazie a décidé de défier le coach Pagny avec Olympe. Pour lui répondre, le Boss (qui est allé espionner les répétitions des autres talents) avait déjà imaginé l’opposition. « Si Zazie me défie avec Olympe, je lui mettrais Dominique Magloire car tous les deux possèdent un classicisme dans la voix ». Dominique Magloire, la Voix que personne n’ose affronter, a décidé d’interpréter un titre de Jeane Manson : « Avant de nous dire adieu ». Un adieu ou une renaissance ? - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.