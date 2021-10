The Voice All Stars – Dominique Magloire chante "Kissing you" de Des’ree (Demi-finale)

Dominique Magloire est une valeur sure. Mais ce soir, pour sa demi-finale, elle se retrouve face à Amalya qu ivient de performer et la jeune Victoria Adamo. Pour cette demi-finale, le talent de la Team Pagny a décidé d’interpréter un titre de Des’ree : « Kissing you » en hommage à sa papa. Celle qui avait échoué en demi-finale, lors de la première saison de The Voice, passera-t-elle le cap ? La réponse maintenant - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.