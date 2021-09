The Voice All Stars – Dominique Magloire chante "Still loving you" de Scorpions

Comme Flo Malley, Al Hy ou Amalya Delepierre, Dominique Magloire a participé à la saison 1 de The Voice. A 43 ans et déjà un parcours de chanteuse pro, Dominique avait souhaité se remettre en question en participant à cette saison. Lors de ses auditions à l’aveugle, la diva avec interprété une chanson de Johnny Halliday « Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ». Tous les coachs s’étaient retournés mais elle avait préféré Florent Pagny. 10 Ans plus tard, c’est avec toujours le même stress et les mêmes doutes que la Diva frôle le parquet de The Voice All Stars avec un titre qui va une nouvelle fois pouvoir montrer toute l’étendue de son timbre vocal : « Still loving you » du groupe Scorpions. Saura-t-elle séduire à nouveau les 5 coachs de la saison ? - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, samedi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.