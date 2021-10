The Voice All Stars du 16 octobre 2021 - Emission 6 (Demi-finale)

Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

La pression monte d’un cran dans cette compétition inédite qui réunit la crème de la crème des talents. Après des Cross Battles exceptionnelles qui ont offert de grands moments d’émotions aux coachs, les talents se sont qualifiés pour la demi-finale qui aura lieu en direct et présentée par Nikos Aliagas. A ce stade de l’aventure, ils ne sont plus que quinze à se lancer sur la scène de «THE VOICE» et tenter de décrocher le titre tant convoité de «THE VOICE ALL STARS».Autour d’une mécanique encore inédite dans l’histoire du programme, les talents vont devoir chanter à nouveau une chanson de leur choix. L'objectif sera de convaincre les téléspectateurs qui auront seuls le pouvoir de les qualifier directement pour la suite de l’aventure.Au terme de la soirée, six talents uniquement décrocheront leur ticket pour la grande finale de «THE VOICE ALL STARS». Au vu de la qualité vocale de chacun d’entre eux, cette soirée promet d’être, une fois encore, d’un niveau hors du commun. Alors quels talents les téléspectateurs décideront d’envoyer en finale de «THE VOICE ALL STARS» ? Que nous réserve cette demi-finale ?