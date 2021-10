The Voice All Stars du 16 octobre 2021 - Late show 6 (Demi-finale)

Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Retrouvez «THE VOICE ALL STARS, LA SUITE» spécial DEMI-FINALE, présenté par Nikos Aliagas ainsi que nos cinq coachs : Florent Pagny, Jenifer, Mika, Zazie et Patrick Fiori pour un «Late show» à l'américaine. Au programme : débrief de la soirée, débat entre coachs, coulisses, indiscrétions, moments inédits et exclusifs des répétitions… Et à leur tour, les talents finalistes pourront réagir sur leurs performances et leur plaisir d'accéder à la finale, samedi prochaine le 23 ocotbre 2021 ! Sans oublier des bêtisiers et le meilleur de ces dix années avec les plus grosses séquences d'humour, d'émotion, les moments les plus marquants du programme, des voix qui nous sont venues des quatre coins du monde...