The Voice All Stars du 25 septembre 2021 - Emission 3 (Auditions à l'aveugle)

Afin de fêter les 10 ans de «The Voice », en exclusivité mondiale, cette édition All Stars revient pour une dernière soirée des auditions à l’aveugle. Redécouvrez en replay les plus belles voix qui ont marqué l’histoire de « The Voice » ou « The Voice Kids » ! Partagez le bonheur des candidats de fouler de nouveau la scène mythique de « The Voice » et le plaisir des coachs de retrouver des candidats emblématiques de l’émission. Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle, émission, retrouvez, Dominique Magloire, Leelou (The Voice Kids), Antoine, Ecco, Will barber, Lili (The Voice Kids), Ana Ka, Nicolas, Anahy, Cassidy (The Voice Kids), Antony Trice, le groupe néo et Vincent Vinel. The Voice All Stars, c'est tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les extraits et moments forts sur MYTF1