The Voice All Stars du 25 septembre 2021 - Late show 3 (Auditions à l'aveugle)

Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Prêt pour le troisième "Late Show" de la saison de The Voice All Stars. Ce soir, nos coachs Florent Pagny, Jenifer, Mika, Zazie et Patrick Fiori reviendront sur la dernière soirée des auditions à l’aveugle. Une nouvelle fois des retrouvailles émouvantes, de fous rires et des battles. Les nouveaux talents de la soirée sont : Dominique Magloire, Leelou (The Voice Kids), Antoine, Ecco, Will barber, Lili (The Voice Kids), Ana Ka, Nicolas, Anahy, Cassidy (The Voice Kids), Antony Trice, le groupe Néo et Vincent Vinel. Sans oublier des bêtisiers et le meilleur de ces 10 années avec les plus grosses séquences d'humour, d'émotion, les moments les plus marquants du programme. The Voice All Stars, tous les samedis à 21h05 sur TF1. retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.