The Voice All Stars du 9 octobre 2021 - Late show 5 (Cross Battle)

Dernière soirée des Cross Battles pour cette saison All Stars de "The Voice". Une dernière fois, Nikos et nos coachs reviendront sur les derniers talents sélectionnés par le public pour participer aux émissions en direct. Ils reviendront également sur les éliminations imprévues. Jenifer a-t-elle réussi à qualifier au moins un des ses talents ? Sans oublier : les coulisses, les indiscrétions, les moments inédits et les exclusifs des répétitions…