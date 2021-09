The Voice All Stars – Ecco chante "Ca casse" de Maurane

Ecco ou Mika En savoir plus sur

Pour son retour, Ecco, la petite brindille qui avait ému les coachs en saison 7 de The Voice, revient avec un titre de Maurane. Un choix en hommage à la chanteuse belge qui s'était prise d’affection pour ce talent si pur et si particulier. Accompagnéee de son piano, Ecco, 19 ans, interprète ce soir : « Ca casse ». Celle qui avait été jusqu’en demi-finale de The Voice dans l’équipe de Pascal Obispo réalisera-t-elle son nouveau rêve ? Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.