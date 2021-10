The Voice All Stars – Ed Sheeran chante "Shivers" (Finale)

Après avoir chanté en duo avec Terence, le talent de Mika, un de ses titres « Bad habits », Ed Sheeran, notre invité d’honneur pour cette finale de The Voice All Stras nous révèle son hit « Shivers » sorti récemment. Un titre dingue et entrainant fidèle au style du chanteur britannique qui met tout le monde d’accord ! - Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.