Emmy Liyana possède une arme fatale : sa capacité d’interprétation. Et ce soir, en choisissant un titre d’Edith Piaf : « Milord », le talent de Patrick Fiori met toutes les chances de son côté dans un duel qui s’annonce explosif face à Gjon’s Tears - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.