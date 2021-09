The Voice All Stars – Exclu, Flo Malley, son vibrant hommage à sa mère avec "Alter Ego" de Jean-Louis Aubert

En savoir plus sur Patrick Fiori

Exclu MYTF1 - Découvrez en avant-première la cross battle de Flo Malley. Un hommage vibrant et bouleversant. Flo Malley a choisi un titre fort de Jean-Louis Aubert, en hommage à sa maman disparue et à son père qui vient de perdre son « Alter Ego » - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.