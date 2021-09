The Voice All Stars – Exclu ! Louis Delort est de retour. Et c'est magnifique !

Découvrez en avant-première la prestation de Louis Delort. Il signe son grand retour samedi soir dans The Voice All Stars - Louis Delort fait partie des finalistes de la première saison. Après The Voice, sa vie a changé : il a sorti 2 albums, a gagné un NRJ Music Award et a même participé à la comédie musicale 1789. Il y a 10 ans, tous les coachs s’étaient retournés lors de son audition à l’aveugle. Pour The Voice All Stars, Louis Delort veut réitérer l’exploit et prouver qu’il n’est pas venu faire de la figuration. Samedi soir, il va interpréter le titre « To Build A Home » du groupe The Chemical Orchestra - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.