The Voice All Stars – Flo Malley chante "Alter Ego" de Jean-Louis Aubert (Cross battles)

Pour cette seconde Cross Battle, Patrick Fiori répond au défi de Jenifer en opposant à Ah.Ly un autre talent phare de la saison 1 : Flo Malley. Une opposition dangereuse car à l’issue de ce duel, un talent marquant de cette décennie quittera définitivement l’aventure. Flo Malley a choisi un titre fort de Jean-Louis Aubert, en hommage à sa maman disparue et à son père qui vient de perdre son « Alter Ego ». Flo Malley sera-t-il sauvé par le public ? - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.