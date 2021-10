The Voice All Stars – Flo Malley chante "Le reste" de Clara Luciani (Demi-finale)

En savoir plus sur Patrick Fiori

Premier candidat de l’histoire de The Voice France, Flo Malley a eu l’honneur d’inaugurer l’édition All Stars. Opposé à Al.Hy lors de sa cross Battle, son interprétation magistrale du titre de Jean6louis Aubert : « Alter Ego », lui a permis de gagner sa place en demi-finale. Ce soir, face à Anne Sila et Gjon'sTears, Flo Malley va interpréter un titre de Clara Luciani : « Le reste ». Va-t-il aller au bout de son rêve ? - Extrait de The Voice All Stars,la demi-finale, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.