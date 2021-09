The Voice All Stars - Florent Pagny, en larmes, en découvrant Anne Sila

Zazie, Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Mais quelle émotion ! Regardez le regard de Florent Pagny lorsqu'il se retourne pour découvrir Anne Sila, son Talent, revenir avec une véritable déclaration d'amour : "Je reviens te chercher" de Gilbert Bécaud. En choisissant ce titre, Anne Sila ne poursuit qu'un seul et unique but : voir se retourner son coach de coeur et pouvoir finir elle l'aventure de The Voice. - Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.