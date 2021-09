The Voice All Stars - Gjon’s Tears chante "Corps" d’Yseult

Originaire de Suisse, Gjon’s Tears a participé à la 8ème saison de The Voice. En rejoignant l’équipe de Mika, il a pu se hisser jusqu’aux demi-finales. L’émission lui a permis de connaître sa valeur et de se professionnaliser en tant qu’artiste. Vous l’avez récemment redécouvert lors de la dernière édition du Concours Eurovision de la chanson, où il est arrivé en 3ème position ! Gjon’s Tears revient à The Voice pour dévoiler une facette plus posée de sa personnalité. Ce soir, notre Suisse interprète « Corps » de la chanteuse française Yseult - Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.