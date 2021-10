The Voice All Stars – Gjon’s Tears chante "Smalltown Boy" de Bronski Beat (Cross Battles)

En savoir plus sur Gjon's Tears

« Gjon’s Tears est un génie, un Ovni, un extraterrestre » Zazie et Maëlle, venue en soutien pendant les répétitions, ne tarissent pas d’éloges. En choisissant un titre de Bronski Beat : « Smalltown Boy », Gjon’s Tears place la barre haut pour ce nouveau duel face à Emmy Liyana, un ancien talent de la Team Zazie, aujourd’hui chez Patrick Fiori - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.