The Voice All Stars – Gjon’s Tears chante "Sur un prélude de Bach" de Maurane (Demi-finale)

En savoir plus sur Gjon's Tears

Gjon’s Tears a participé à la 8ème saison de The Voice dans l’équipe Mika. Cette saison, c’est dans la Team Zazie, que notre talent suisse évolue. Ce soir, il a décidé d’interpréter un titre merveilleux de la chanteuse belge Maurane : « Sur un prélude de Bach ». Face à Lui, deux monstres, Anne Sila et Flo Malley. - Extrait de The Voice All Stars,la demi-finale, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.