The Voice All Stars – Jenifer en plein doute ! Réussira-t-elle à qualifier au moins un talent pour les lives ?

Dans cette partie d'échec que sont les cross battles, certains coachs tirent mieux leur épingle du jeu que d'autres. Au terme de la première soirée, Jenifer n'a pas réussi à qualifier le moindre talent. Pire encore, elle a perdu Al.Hy, son plus grand coup de cœur, toutes saisons confondues. Il lui reste encore trois talents. Mais à ce jeu dangereux, il est possible que Jenifer arrive en demi-finale sans le moindre talent. . Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.