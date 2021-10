The Voice All Stars – La force de l’interprétation de MB14, l’émotion de Pagny...

MB14, artiste engagé et sensible ne peut retenir ses larmes à la fin de sa prestation. Un moment intense et intime. Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.