Louis Delort, mai aussi Olympe, Charlie et Ogee (The Voice Kids). Découvrez quelques uns des talents emblématiques de The Voice de retour pour cette saison anniversaire. Rendez-vous samedi prochain, le 18 septembre, pour une deuxième soirée des auditions à l'aveugle. Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.