Ca y est ! On connait tous les talents qualifiés pour les lives. La semaine prochaine, place à la demi-finale. Vos talents chouchous réussiront-ils à tirer leur épingle du jeu ? Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.