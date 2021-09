The Voice All Stars – Le cours de Looper de MB14

Petit cours en "live" de Looper pour nos cinq coachs. Florent, Jen, Mika et Zazie connaissait déjà cet extraterrestre puisqu'il a participé à la saison 5 de The Voice d'abord dans l'équipe de Zazie puis dans l'équipe de Mika. Patrick Fiori, quant à lui, découvre le "Bonhomme" et lui demande comment il arrive à faire autant de sons. Explications - Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.