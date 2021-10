The Voice All Stars - Le gagnant est...

Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

On en connait un qui doit être content... Florent Pagny, coach heureux ce soir en voyant le nom de son talent s'afficher. Anne Sila, son "ultime déception de toute l'aventure The Voice", battue en finale en 2015 face à Lilian Renaud, a sa revanche. Elle est la voix des plus belles voix. Derrière elle et dans l'ordre, Louis Delort, MB14, Terence james, Amalya et Manon. Extrait de la finale de The Voice All Stars du 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.