The Voice All Stars – Le joli message de tolérance de Léo après son passage

En venant sur le plateau de The Voice, Léo n'avait qu'un souhait, celui de transmettre un message. Un message de tolérance, de paix, d'amour et surtout de bienveillance. Car Léo a traversé différentes épreuves, très sombres et difficiles difficiles. "On peut être propulsé plus bas que terre, il y a toujours une petite lumière qui veille en nous". You re rock Léo ! Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.