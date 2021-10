The Voice All Stars - Le parcours d'Anne Sila, la gagnante de la saison

Finaliste malheureuse en 2015 face à Lilian Renaud, Anne Sila est la grande gagnante de la saison All Stars. Le talent de Florent Pagny est la voix de toutes les voix. Découvrez ou redécouvrez son parcours. Extrait de la finale de The Voice All Stars du 23 octobre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.