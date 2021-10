En savoir plus sur Leelou

Leelou est une graine de Star. Déjà Star de la Team Jenifer dans la catégorie Kids, il y a quelques années, Leelou revient, face à Paul de la Team Mika, avec un titre de France Gall : « Ma déclaration ». Leelou sera-t-elle sauvée par le public ? - Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 9 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.