The Voice All Stars - Leelou chante "Make you feel my love" de Bob Dylan

En savoir plus sur Leelou

C’était l’une des stars de la saison 4 de The Voice Kids. Elle et son violoncelle avaient foudroyé les trois coachs de la saison Jenifer, Matt Pokora et Patrick Fiori. « De la haute Voltige » s’enthousiasmaient les coachs. Elle avait échoué en finale face à Angelina. Aujourd’hui, 4 années plus tard, Leelou revient sur la scène de The Voice all Stars, toujours accompagnée de son violoncelle pour interpréter un titre de Bob Dylan « Make you feel my love ». Réussira-t-elle son pari ? Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.