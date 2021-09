The Voice All Stars – Léo chante "I Put A Spell On You" de Screamin’ Jay Hawkins

En savoir plus sur Patrick Fiori

On a découvert Leo pendant la 2ème saison de The Voice Kids. Entre il y a 5 ans et aujourd’hui, une nouvelle personne est née. Vocalement et physiquement, Leo a bien évolué et assume celui qu’il a toujours voulu être. De retour dans The Voice All Stars, Leo interprète « I Put A Spell On You » de Screamin’ Jay Hawkins, avec l’ambition de faire passer un message et de partager avec le public ses convictions et ses valeurs. - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.