The Voice All Stars - Les coachs bouleversés en découvrant Al.Hy

Al.Hy a été l'un des talents les plus marquants de The Voice, toutes saisons confondues. Une fragilité extrême, un don inhabituel pour les notes improbables. Si vous suivez The Voice depuis la Saison 1, vous êtes, comme tous les coachs présents, particulièrement ému de la revoir, dix ans plus tard - Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.