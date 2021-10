En savoir plus sur Patrick Fiori

Ca y est ! L'heure de la demi-finale a sonné. Les 5 coachs de The Voice All Stars ouvrent le bal de cette soirée qui promet d'être inoubliable avec un titre de la reine Céline Dion :"Ordinaire" - Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale, samedi 16 octobre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.