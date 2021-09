The Voice All Stars - Les coachs chantent "Place des grands hommes" de Patrick Bruel

Zazie, Mika ou Patrick Fiori En savoir plus sur

Mais quel retour ! Les coachs chantent "Place des Grands Hommes" de Patrick Bruel pour ouvrir le bal de cette saison anniversaire. Et pour l'occasion, Nikos les acccompagne. "On s'était dit rendez-vous dans 10 ans". Notez dans vos tablettes, The Voice, c'est tous les samedis . Et promis, vous n'avez pas fini d'être surpris ! - Extrait des Auditions à L'aveugle de The Voice All Stars du 11 septembre 2021. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.