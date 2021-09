En savoir plus sur Mika

La semaine prochaine, Florent Pagny, Patrick Fiori, Zazie, Mika et Jenifer vont se défier en opposant les talents de leurs équipes. Et pour la dose d'émotions, regardez ce teaser. Vous allez tout comprendre ... - Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle, vendredi 25 septembre 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1